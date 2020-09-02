Движение по улице Поземского откроют в конце недели (ФОТОРЕПОРТАЖ)

19:27, 02 сентября 2020, ПАИ

Движение на участке от Троицкого моста до улицы Волкова по улице Леона Поземского откроют в конце этой недели. Об этом 2 сентября Псковскому агентству информации сообщил представитель организации, осуществляющий ремонт на данном участке дороги.

Он заявил, что заканчивается подготовка дорожного основания. 4 сентября планируется укладывать последний слой асфальта, после чего этот участок дороги откроют для проезда.

Следующим на реконструкцию будет закрыт дорожный участок на улице Труда.

По национальному проекту «Безопасные и комфортные дороги» в 2020 году в Псковской области будет отремонтировано более 153 км автодорог. По нацпроекту региону выделено 2,4 млрд. рублей. Масштабная реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове проходит в рамках совершенствования обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Ремонтные работы продлятся два года.