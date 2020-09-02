Улицу Яна Райниса в Пскове частично перекроют 3 сентября

17:30, 02 сентября 2020, ПАИ

С 9:00 до 16:00 3 сентября в Пскове в связи с проведением дорожных работ на железнодорожном переезде на улице Яна Райниса частично перекроют движения автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.