Публикуем изменения в движении транспорта в связи с ремонтом в районе Троицкого моста

17:37, 02 сентября 2020, ПАИ

В Пскове 20:00 4 сентября до 06:007 сентября прерывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской вследствие проведения дорожных работ. Об этот Псковскому агентству информации сообщили в «Псковпассажиравтотрансе»

Траектория движения городских автобусов будет следующей:

- автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, улице Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 25 следует с улицы Ипподромной по улице Л. Поземского, улице Чудской, мост А. Невского, улице Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 30 следует по улице Труда на улицу Л. Поземского, по улице Чудской на мост А. Невского, по улице Юбилейной, Рижскому проспекту, улице Рокоссовского (конечная). От Рокоссовского по улице Коммунальной с поворотом на мост А. Невского и далее по маршруту со всеми остановками;

- автобусы маршрутов № 118, 114, 121, 124, 124А, 138, 174 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (с обязательной остановкой ул. Коммунальная);

- автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с улицы Звёздной, по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12-я школа» отменяется);

- автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от улицы Текстильной следуют через улицу Звёздную по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12-я школа» и «Детский парк» отменяются);

- автобусы маршрутов № 113, 127, 142, 166 с остановки «улица Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по ул. Ижорского. Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

- автобусы маршрутов № 109, 213, 214 от Автовокзала следуют по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Кузнецкой, улице Инженерной, улице Алтаева, улице Труда, с выездом на улицу Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

- автобус маршрута № 122 рейсами улицы Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с улицы Звёздной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12-я школа» отменяется);

- маршрут № 22 закрыт.