В Пскове полицейские применили оружие против агрессивного пса

19:20, 02 сентября 2020, ПАИ

В Пскове, в районе Любятово полицейские были вынуждены стрелять в агрессивного пса.

В полицию Пскова поступило сообщение о том, что в частном секторе в Любятово бегает ротвейлер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Животное забежало на чужой участок, где находились дети. Хозяин участка увел детей домой и вызвал полицию, так как собака кидалась на людей, лаяла, вела себя агрессивно.

На место оперативно прибыл наряд ППС. Когда собака кинулась на полицейского, его коллега вынужден был применить оружие с целью обезвреживания опасного животного. После чего полицейские вызвали на место представителей зоозащитной организации.

Полиция призывает граждан внимательно относиться к своим домашним животным, особенно собакам бойцовских пород. Из-за не недосмотра хозяев могла произойти трагедия, могли пострадать люди.