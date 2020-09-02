И.о. главного врача Новосокольнической больницы представлен коллективу

20:00, 02 сентября 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в среду, 2 сентября, представила коллективу Новосокольнической межрайонной больницы и.о. главного врача, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Им стал Дмитрий Жгун.

Новый руководитель учреждения коллективу больницы хорошо знаком. Дмитрий Александрович Жгун является уроженцем Новосокольников. После окончания в 2005 году Военно-медицинской академии по специальности «лечебное дело» в Санкт-Петербурге, проходил обучение в интернатуре по специальности «терапия». А с 2012 года работает в Новосокольнической больнице. До назначения и.о. главврача заведовал терапевтическим отделением Новосокольнической больницы.

Марина Гаращенко поблагодарила предыдущего главного врача Александра Каскевича за многолетний труд и передала благодарственное письмо губернатора Михаила Ведерникова в его адрес.

Глава ведомства от имени губернатора, от жителей региона и района сказала медикам больницы спасибо за труд в условиях пандемии коронавируса.