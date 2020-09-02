Жилой дом сгорел в Пскове на улице Птичьей
Жилой дом сгорел на улице Птичьей в Пскове около 11 часов ночи 2 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Пожарные подразделения оперативно прибыли на место возгорания и приступили к тушению. К моменту прибытия пожарных бригад дом горел открытым огнем. На данный момент пожар ликвидирован, пожарные устраняют последствия возгорания.
Во время пожара в доме никого не было.
На месте возгорания работали сотрудники ДПС, пожарные, бригада скорой медицинской помощи. Дознаватели выясняют причину пожара.