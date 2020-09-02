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Жилой дом сгорел в Пскове на улице Птичьей

  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ
  • 2 сентября в Пскове горел жилой дом
    Фото: ПАИ

Жилой дом сгорел на улице Птичьей в Пскове около 11 часов ночи 2 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место возгорания и приступили к тушению. К моменту прибытия пожарных бригад дом горел открытым огнем. На данный момент пожар ликвидирован, пожарные устраняют последствия возгорания.

Во время пожара в доме никого не было.

На месте возгорания работали сотрудники ДПС, пожарные, бригада скорой медицинской помощи. Дознаватели выясняют причину пожара.

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