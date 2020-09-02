Получить налоговые вычеты в России станет проще

07:25, 03 сентября 2020, ПАИ

Минфин РФ подготовил законопроект, упрощающий гражданам процедуру получения налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости, а также для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, по упрощенной процедуре налогоплательщикам для получения социального, имущественного или инвестиционного вычета не надо будет подавать налоговую декларацию, а достаточно будет подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС), например в электронном виде через личный кабинет, указав реквизиты банковского счета для перечисления средств, а налоговые органы рассмотрят это заявление в течение 30 дней.

В итоге вычет предоставят, если ФНС будет располагать сведениями о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждением произведенных расходов от банков в рамках электронного обмена информацией.



Сейчас в рамках обмена информацией с налоговыми органами банки представляют в ФНС все необходимые данные, кроме того, введение системы электронных касс позволяет налоговикам видеть произведенные налогоплательщиком расходы.

При этом размеры вычетов менять не предлагается. Сейчас налогоплательщики в России вправе получить имущественный налоговый вычет при приобретении или строительстве жилья в размере до 2 миллионов рублей, при выплате процентов по ипотечному кредиту - в пределах 3 миллионов рублей, а предельный размер инвестиционного вычета для владельца ИИС составляет 400 тысяч рублей в год.

Кроме того, максимальный размер социального вычета составляет 120 тысяч рублей в год, его можно получить по расходам на медицинские услуги, покупку лекарств и образование, причем не только для себя, но и для родителей, а также детей, в том числе приемных, а также братьев и сестер до достижения ими 18 лет. В законопроекте предлагается повысить этот возраст до 24 лет.

