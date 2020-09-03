В России подорожали автомобили от BMW, Renault и Volkswagen

07:52, 03 сентября 2020, ПАИ

BMW, Renault и Volkswagen подняли цены в России с 1 сентября, сообщает Autonews.

Автомобили от Volkswagen выросли в цене на 30 тыс. – 100 тыс. руб. в среднем. Ценник на новый Polo вырос на 29 тысяч рублей, и сейчас цены начинаются от 821 900 руб. Внедорожник Touareg теперь стоит на 100 тысяч рублей дороже – от 3,7 миллиона рублей.

Renault Arkana выросла в цене с 1 104 000 руб до 1 124 000 руб. Внедорожник Renault Duster подорожал примерно на 30 тысяч рублей и теперь в стартовой комплектации стоит 810 тысяч рублей.

Примерно на 20 тыс. рублей подорожал и новый Renault Kaptur. Кроссовер теперь стоит от 1 055 000 руб.

У BMW цены почти на все модели увеличились на 40 - 50 тыс. рублей. Так, BMW 3 прибавил к ценнику 50 тысяч рублей и стоит теперь 2 580 000 руб.

Эксперты в числе причин роста цен называют ослабление рубля, инфляцию.