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Общество

МВД не поддержало онлайн-продажи спиртного

Продажи спиртного в интернете вновь откладываются. МВД подготовило негативный отзыв на поправки в законопроект «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...», разработанные Минфином. Документ направлен замглавы Министерства финансов Алексею Сазанову, а также в аппарат правительства, пишет газета «Известия».

Министерство внутренних дел сочло, что уже установленные для оборота алкоголя ограничения показали свою эффективность. МВД ежегодно фиксирует снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Например, в 2017-м их число упало на 14,1% (к 2016 году), в 2018 году — на 7%, в 2019 году — на 8%, за шесть месяцев 2020 года — на 2,4%. Если же запрет на онлайн-продажи алкоголя будет снят, можно прогнозировать рост количества таких преступлений: легализация интернет-торговли спиртным сделает его более доступным. Это приведет к тому, что различные слои населения начнут активнее злоупотреблять алкоголем, сказано в документе. Также есть риски продажи спиртного несовершеннолетним. Источник в правительстве сказал, что позиция МВД достаточно серьезная, она обоснована и подтверждена статистическими данными. Такой отзыв может заблокировать движение документа.

В пресс-службе Минпромторга  сказали, что легализация нового канала продаж спиртного отвечает целям государственной политики: дистанционная торговля алкоголем уже активно идет, но находится в теневом сегменте. При этом в законопроекте Минфина заложены принципы контроля за этим видом деятельности. В Министерстве финансов пояснили, что к онлайн-реализации ведомство предлагает допускать лишь компании с лицензиями на продажу спиртного, продажи смогут идти только через их сайты. Доменные имена будут отражены в специальном реестре и расположены в зоне egais.ru под контролем Росалкогольрегулирования.

Ранее сообщалось, что для подтверждения возраста покупателей алкоголя в Сети предлагается использовать Единую биометрическую систему и сайт госуслуг.

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