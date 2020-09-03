Ещё 19 человек заболели коронавирусом в Пскове

09:02, 03 сентября 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразились 1 509 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 19 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (894 случая), на третьем – Псковский район (408 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.