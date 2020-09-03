894 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

10:08, 03 сентября 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразилось 894 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на три человека, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 509 случаев), на третьем – Псковский район (408 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.