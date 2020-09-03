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28 человек утонули в водоёмах Псковской области

С начала 2020 года на водоёмах Псковской области погибли 28 человек. По сравнению с прошлым годом статистика не изменилась, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

С начала года в регионе не зарегистрировано гибели людей в местах организованного отдыха у воды, а также аварий и происшествий с маломерными судами.

С 1 июня по 31 августа в рамках месячника безопасности на водных объектах госинспекторы ГИМС проводили работу по освидетельствованию и допуску к эксплуатации организованных мест для купания граждан – пляжей. Всего в регионе госинспекторы ГИМС допустили к эксплуатации 16 пляжей. За время месячника было выявлено 246 административных правонарушений.

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