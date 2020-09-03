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Общество

ВИДЕО: Линейка в первой частной школе Пскова

1 сентября учебный год начался в первой частной школе Пскова - Ольгинской гимназии. За парты сели ученики с 1 по 6 класс. Первый урок для первоклассников учителя провели в открытом формате — за работой своих детей на занятии наблюдали их близкие. В каждом классе Ольгинской гимназии— не более 15 учеников, обучение проходит в первой половине дня, во второй - продленка. В гимназии нет домашних заданий, которые надо делать дома с мамами и папами. По словам родителей школьников, дети действительно ждали начала учебы и считают гимназию своим вторым домом.

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