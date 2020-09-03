Россия возобновила полёты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

10:22, 03 сентября 2020, ПАИ

Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Египет (Каир) – три рейса в неделю, Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) – два рейса в неделю, Мальдивы (аэропорт Велана) – два рейса в неделю», – говорится на сайте правительства России.

2 сентября об открытии границ для российских туристов с 7 сентября сообщила Греция. Страна будет принимать до 500 граждан в неделю до 23 сентября.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также для россиян открыты границы Киргизии, Молдавии и Черногории.