4 995 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
2 сентября в стране зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 766 человек.
Всего по состоянию на утро 3 сентября в России выявлено 1 009 995 случаев заболевания коронавирусом, 826 935 человек выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.