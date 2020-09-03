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Общество

4 995 жителей России заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 сентября в стране зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 766 человек.

Всего по состоянию на утро 3 сентября в России выявлено 1 009 995 случаев заболевания коронавирусом, 826 935 человек выздоровело, 17 528 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 4 711 случаев заражения коронавирусом, 3 430 человек выздоровело, 65 – умерло.

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