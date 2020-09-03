Житель Новоржева сядет в тюрьму на 18 лет

11:29, 03 сентября 2020, ПАИ

Жителя Новоржевского района приговорили к 18 годам лишения свободы за незаконное культивирование конопли, кражу и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Ранее мужчина уже был осужден за ряд вымогательств, похищений и убийств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина с целью последующего потребления вырастил растения конопли в количестве 110 кустов. В доме хранилось более 3,5 кг высушенных частей данного растения, исправный пистолет WALTER калибра 7,65 мм, охотничий карабин «Сайга 308-1» и патроны к ним.

Известно, что в конце марта 2018 года мужчина совершил кражу чужого имущества из дачного дома на общую сумму свыше 44 тыс. руб. В июне 2020 года Сестрорецкий районный суд г. Санкт-Петербурга признал его виновным в убийствах, похищении людей, вымогательстве (пп. «а, в, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, пп. «а, б, в» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и приговорил к 16 годам лишения свободы.

Учитывая позицию государственного обвинителя, Пушкиногорский районный суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.