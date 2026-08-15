Свой 90-летний юбилей отпраздновала печерянка Антонина Сунгурова

21:32, 15 августа 2026, ПАИ

Свой 90-летний юбилей отпраздновала печерянка Антонина Фёдоровна Сунгурова сегодня, 15 августа, пишет газета «Печорская правда».

В праздничный день Антонину Фёдоровну навестил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он поздравил юбиляршу и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил именной поздравительный адрес президента России Владимира Путина и передал поздравления от губернатора Михаила Ведерникова.

Антонина Фёдоровна – бывший несовершеннолетний узник концлагерей.