Свой 90-летний юбилей отпраздновала печерянка Антонина Сунгурова
Свой 90-летний юбилей отпраздновала печерянка Антонина Фёдоровна Сунгурова сегодня, 15 августа, пишет газета «Печорская правда».
В праздничный день Антонину Фёдоровну навестил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев. Он поздравил юбиляршу и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также вручил именной поздравительный адрес президента России Владимира Путина и передал поздравления от губернатора Михаила Ведерникова.
Антонина Фёдоровна – бывший несовершеннолетний узник концлагерей.
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