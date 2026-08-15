«Здесь нам всегда рады»: Дмитрий Ющенко рассказал о главной цели фестиваля «Сила единства» в Великих Луках

20:57, 15 августа 2026, ПАИ

Порядка 130 участников собрал спортивный фестиваль «Сила единства», приуроченный к 96‑летию воздушно‑десантных войск, в рамках партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» с участием ветеранов СВО и иных локальных военных конфликтов, в Великих Луках. Директор школы адаптивного спорта Псковской области Дмитрий Ющенко рассказал о главной цели фестиваля.

«В этот день мы вновь объединяемся на этой прекрасной площадке в городе Великие Луки, где собираются наши бойцы – ветераны специальной военной операции, люди, получившие тяжёлые ранения, а также их дети, жёны, друзья. Ведь сила – в единстве», – подчеркнул директор школы адаптивного спорта и президент Федерации нард Псковской области Дмитрий Ющенко в беседе с корреспондентом редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Участники фестиваля смогли продемонстрировать свои навыки в таких дисциплинах, как армрестлинг, пауэрлифтинг, волейбол сидя, дартс, стрельба из лука, нарды и гонки дронов.

«Но суть этого фестиваля не в борьбе за первое место, а в возможности вновь встретиться. Даже я сам лично встретил здесь своего товарища из Москвы, с которым мы вместе участвуем в паралимпийском спорте – в одной команде по велоспорту. И это здорово. Я надеюсь, что этот фестиваль станет настоящей традицией», – рассказал Дмитрий Ющенко и отметил, что Великие Луки собрали множество участников из разных уголков России.

Дмитрий Ющенко добавил, что город Великие Луки очень радушный: «Здесь нам всегда рады, Псков и Великие Луки как братья. И мы должны именно в этом прекрасном городе проводить и дальше такие мероприятия».

Участие в спортивном празднике приняли ветераны боевых действий и специальной военной операции, люди с ограниченными возможностями здоровья, молодёжь и любители активного образа жизни. Площадкой для проведения фестиваля стал спортивный комплекс «Стрелец».