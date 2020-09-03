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Общество

Три первых класса набрали в этом учебном году в Ольгинской гимназии

Фото ПАИ

Три первых класса набрали в этом учебном году в Ольгинской гимназии. Как рассказала ее директор Ольга Вихрова, все больше псковских родителей доверяют образование своих детей частному образовательному учреждению.

- Наша гимназия работает третий год, а у нас уже сто учеников. Это больше, чем мы планировали, когда открывали свое образовательное учреждение в Пскове, - признается она.

Фото ПАИ

В этом году за парты гимназии сели три параллели первоклашек. Классы практически полностью укомплектованы.

- У нас норма по количеству учеников в классе — 15 человек, - рассказывает директор. - Так вот, в двух классах, которые будут заниматься по развивающей программе заслуженного учителя России Владимира Жохова, мест уже нет. Программа довольно сложная, но наши дети ее с легкостью осваивают и в конце первого класса уже знают таблицу умножения и умеют умножать столбиком, - говорит Ольга Вихрова. - Но даже не это главное. В процессе обучения ребенок учится размышлять, не боится высказать свои мысли и предлагать порой самые невероятные решения задач.

Секрет - в подаче материала. Известно, что ведущий вид деятельности ребенка - игра. На этом принципе и построено обучение в начальной школе гимназии, где класс — это обучающее пространство, а педагог — друг и наставник.

Все уроки проходят в интересной игровой форме, и школьники даже забывают, что находятся на занятиях.

- Во главу угла мы ставим ребенка, а систему подстраиваем уже под него, а не наоборот, - говорит Ольга Вихрова. - Такой подход позволяет получить замечательные результаты: школьники мотивированы, учеба в удовольствие, они креативно мыслят и получают высокую оценку своих знаний.

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229 24 15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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