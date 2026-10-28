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Военкор предупредила девушек о трудностях службы по контракту

Девушкам, которые хотят заключить контракт и отправиться на фронт, нужно понимать, что служба – это не романтика, а тяжёлый труд. Об этом в интервью «АиФ-Псков» рассказала военкор Александра Павлова.

Александра Павлова. Фото со страницы в соцсетях

По словам Александры Павловой, она сознательно не призывает никого повторять её путь, так как отдаёт отчёт в серьёзности такого шага. Кроме того, по её мнению, женщинам на передовой приходится труднее, чем мужчинам.

Военкор отметила, что перед принятием судьбоносного решения важно осознавать: привычный уклад жизни полностью изменится. Это коснётся не только поведения, но и круга общения. «Это не какая-то романтика, которую мы привыкли видеть в книгах, в кинофильмах. Это очень тяжело. Бывает страшно, бывает холодно, бывает ощущение, что ты больше не можешь дальше идти», – подчеркнула она.

Тем не менее она советует идти к своей мечте: «Чем интенсивнее идёшь – тем быстрее дойдёшь».

Как ранее призналась Александра Павлова, её жизнь кардинально изменил Псковский медиафорум. Она рассказала, что четыре года назад приехала на это мероприятие в составе делегации редакции «Луки.ру». Именно там она познакомилась с человеком, который пригласил её в команду в качестве первого медиаволонтёра в новых регионах.

Уже 8 января, после празднования Рождества с семьёй, она отправилась в Белгородскую область, чтобы освещать события на освобождённых территориях Харьковской области. «Ещё с начала специальной военной операции я хотела попасть на фронт, чтобы освещать происходящие там события», – рассказала тогда Александра Павлова.

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