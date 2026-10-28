В Псковской области школьники и студенты могут бесплатно обучиться программированию

13:21, 28 октября 2026, ПАИ

Школьники 8–11-х классов и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Псковской области могут бесплатно освоить перспективные языки программирования и работу с искусственным интеллектом. Обучение проходит в рамках федерального проекта «Код будущего» национального проекта «Экономика данных». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

От Псковской области уже зарегистрировалось более десяти участников. Занятия проходят в онлайн-формате на платформе «Учи.Дома». Ведут уроки практикующие специалисты, а расписание подстраивается под график основной учёбы.

Участникам предлагаются направления «Программирование на Python» и «Анализ данных и технологии ИИ». Объём программ составляет 146 академических часов, доступны базовый и продвинутый уровни. По итогам обучения выпускники разрабатывают собственную программу и получают официальные сертификаты, которые дают весомые преимущества при поступлении в ряд вузов.

«Код будущего» реализуется Минцифры России, федеральным оператором выступает «Университет-2035». Проект способствует формированию ИТ-кадров и развитию цифрового потенциала региона. Для подачи заявки необходимо перейти на страницу программы, выбрать нужный курс и онлайн-формат, а затем нажать кнопку «Подать заявку».