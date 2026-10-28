Восемь студентов ПсковГУ получили государственные стипендии

13:46, 28 октября 2026, ПАИ

Восемь студентов Псковского государственного университета вошли в число получателей государственных стипендий страны. Высокие достижения молодых людей в учёбе, научно-исследовательской работе и общественной жизни получили признание на федеральном уровне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ













В число обладателей стипендий вошли Елизавета Богданова и Мария Сидоркина, обучающиеся на четвёртом курсе Института образования и социальных наук. Также награды удостоены студентки физико-математического факультета Мария Смирнова (пятый курс) и Анастасия Бринюк (второй курс).

Кроме того, высокую оценку получили представители Института менеджмента, экономики и бизнеса Николай Романов (пятый курс) и Ольга Скорнякова (шестой курс). Замыкают список студенты Передовой инженерной школы Никита Краснов и Антон Логинов, которые обучаются на втором курсе.