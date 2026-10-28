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Общество

Второй в регионе центр эндокринологии откроется в Великолукском районе

В деревне Золотково Великолукского района завершается подготовка к открытию второго в Псковской области эндокринологического центра. Первых пациентов здесь рассчитывают принять уже через месяц. Центр разместится на базе поликлиники № 3, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Как рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, монтаж инженерных систем завершён. Сейчас продолжаются общестроительные работы: закрывают тепловой контур, отделывают стены, меняют освещение и напольные покрытия. Ремонт выполняют сотрудники административно-хозяйственной части областной больницы за счёт средств самого учреждения.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

В центре будут работать пять врачей-эндокринологов. Также оборудуют кабинет школы сахарного диабета, кабинет сосудистого хирурга и помещения для других специалистов. Новое подразделение призвано помочь снизить риск осложнений у пациентов с сахарным диабетом благодаря работе команды врачей разных профилей. В центре будет действовать и дневной стационар.

Обратиться в центр смогут не только жители Великих Лук и Великолукского района, но и пациенты из других муниципалитетов юга Псковской области.

Первую очередь учреждения планируют открыть через месяц, а вторую – до конца года.

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