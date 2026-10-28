В Псковской области планируют закрепить меры поддержки студенческих отрядов

13:54, 28 октября 2026, ПАИ

Принять в двух чтениях законопроект «О государственной поддержке студенческих отрядов в Псковской области» рекомендовал комитет по социальной политике под председательством первого вице-спикера Игоря Дитриха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Как сообщила заместитель министра молодёжной политики Екатерина Тимофеева, сегодня в регионе действуют 33 студенческих отряда, объединяющих около 1 500 активистов. При этом меры поддержки молодёжного трудового движения до сих пор не были закреплены региональным законом.

Законопроект предусматривает информационную, консультативную и методическую поддержку студенческих отрядов. Также губернатор сможет учредить переходящее знамя «Лучший студенческий отряд Псковской области», которое будут вручать победителю ежегодного конкурса.

Ещё одна тема заседания – развитие туристической отрасли. Члены комитета поддержали проект федерального закона, предусматривающий включение Псковской области в число участников эксперимента по стандартизации гостевых домов.

По словам Игоря Дитриха, единые требования к условиям размещения и безопасности позволят увеличить номерной фонд примерно на 300 мест и привлекать в регион около ста тысяч туристов ежегодно.

Председатель Законодательного Собрания Борис Елкин отметил, что легализация гостевых домов поможет получать более точную статистику о туристическом потоке и создаст предпосылки для увеличения объёма федеральных субсидий. Следующим шагом, по его мнению, должно стать регулирование рынка посуточной аренды жилья.

Окончательное решение о направлении законодательной инициативы в Государственную Думу примет депутатский корпус.