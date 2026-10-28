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Общество

Определены площадки проведения акции «Большой этнографический диктант» в Пскове

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт в Пскове только на очных площадках. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Изображение: организаторы

Псковичей приглашают проверить свои знания. Мероприятие проводит ФАДН России совместно с партнёрами с 3 по 12 ноября. Диктант пройдёт очно – на специально организованных площадках в Псковской области. С перечнем площадок можно ознакомиться на сайте мирэтно.рф в разделе «Площадки».

В Пскове принять участие в акции можно в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва, Палатах у Сокольей башни (Дом Ксёндза), Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, Псковском городском молодёжном центре.

Одной из особенностей этого года станут десять видеовопросов: пять озвучат участники СВО (при содействии Министерства обороны России) и ещё пять – представители народов России.

Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

Партнёрами акции стали Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Министерство культуры России, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В 2026 году Большой этнографический диктант включён в план основных мероприятий по проведению в РФ Года единства народов России, учреждённого указом президента страны.

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