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Врач рассказала, на какие продукты может быть перекрёстная аллергия из-за пыльцы клёна

Пыльца клёна ясенелистного может провоцировать не только респираторные реакции, но и перекрестную аллергию на другие растения и продукты. Об этом рассказала врач-аллерголог Анастасия Кирильчик, пишет «АиФ-Псков».

Фото: ПАИ

Перекрёстных реакций с клёном связано много, как и с любыми другими деревьями. Так, реакция на клён может вызывать аллергию на берёзу, ольху, на некоторые косточковые: яблоки, абрикосы, персики, вишню, черешню и даже на ореховые, пояснила эксперт.

Иммунная система, реагируя на один аллерген, «путает» его с похожими молекулами в других источниках, пояснила Анастасия Кирильчик; обращения с такими жалобами, по её словам, фиксируются.

Сезон пыления клёна обычно приходится на конец апреля – начало мая, но при тёплой и затяжной весне этот период может заметно продлиться.

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