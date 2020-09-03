Ольга Вихрова: Наш гимназист - ребенок с горящими живыми глазами

14:57, 03 сентября 2020, ПАИ

В Ольгинской гимназии большое внимание уделяется воспитанию школьников и их мотивации. Как рассказала директор гимназии Ольга Вихрова, это один из главных принципов, положенных в работу образовательного учреждения.

- Сейчас растет поколение, которое не может ответить на вопрос, а зачем надо учиться, - говорит директор гимназии. - В таких случаях родители, как правило, начинают рассказывать о престижном вузе, востребованной профессии и хорошей зарплате. Ребенок зачастую плохо представляет себя в будущем, и эта причинно-следственная связь не работает. Отсюда низкая мотивация, отсутствие интереса к учебе.

Вся воспитательная работа и все школьные мероприятия в гимназии построены таким образом, чтобы ребенок с удовольствием шел в школу, проявлял любознательность и радовался сделанным открытиям.

- У нас в школе есть внутренняя валюта — олькоины, - рассказывает Ольга Вихрова. - И если будущая профессия — слабая мотивация получать новые знания для ребенка, то олькоины, на которые можно что-то приобрести, здорово мотивируют школьников.

Ученики гимназии получают олькоины за свои успехи: оценки, опрятный внешний вид, хорошее поведение, достижения. Несколько раз в год в учебном учреждении проходит аукцион, на котором олькоины можно обменять на подарок. Чем больше труда было вложено школьником, тем выше ценность подарка.

- Портрет нашего гимназиста — ребенок с горящими глазами и живым интересом, - отмечает директор гимназии. - Если у ребенка потухший взгляд — это повод для беспокойства. У нас есть психолог, который приезжает из Санкт-Петербурга, и мы вместе с ним в каждой такой ситуации разбираемся, ищем причину произошедшего и возвращаем ребенку мотивацию.

В этом году в гимназии запускают несколько проектов, направленных на нравственное воспитание школьников. Среди них - «Жизнь — это чудо».

- Мы давно перестали замечать, как много замечательного происходит вокруг нас, - говорит Ольга Вихрова. - Каждой весной на деревьях появляются почки, распускаются листья, а из яйца вылупляется цыпленок. Акцентируя внимание детей на этих процессах, мы учим их видеть прекрасное, проявлять терпимость и сочувствие, бережно относиться к окружающему миру. Так рождается позитивное мышление, которое вкупе с умением запускать стартапы готовит наших школьников к любым жизненным ситуациям.

Напомним, Ольгинская гимназия - первая частная школа в Пскове, которая начала работать три года назад.

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229 24 15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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