Школьники псковской гимназии зарабатывают на своих бизнес-проектах

09:49, 04 сентября 2020, ПАИ

Ученики Ольгинской гимназии создают успешные бизнес-проекты. Как рассказала директор образовательного учреждения Ольга Вихрова, бизнес-образование и развитие предпринимательского мышления - одно из приорительных направлений деятельности гимназии.

Чтобы ученики были успешными в жизни, в учебную программу гимназии включено бизнес-образование KinderMBA. Проект этот московский, и Ольгинская гимназия — единственная в регионе, которая его реализует.

Начиная с третьего класса у школьников гимназии проходят уроки, на которых они узнают, как устроен круговорот денег, как происходит ценообразование, откуда появляется спрос и возникает предложение, что такое маркетинг, как провести исследование рынка.

- Программа дает возможность школьникам запускать свои стартапы, - говорит Ольга Вихрова. - Они учатся работать в командах, разрабатывать и монетизировать свои проекты.

Умению нестандартно мыслить, презентовать себя, знать, как получить прибыль от воплощения своей идеи, учит KinderMBA. При этом в каждом проекте, разработанном школьниками, обязательно присутствует социальная составляющая.

- Девиз нашей бизнес-школы: «Мы делаем мир лучше», - отмечает директор гимназии. - Ученики, работая над проектами, всегда задумываются над тем, а какую пользу он принесет окружающим.

В свое время такой проект помог решить проблему с чтением книг.

- Много разговоров ведется о том, что современные дети мало читают, - рассказывает Ольга Вихрова. - Наши школьники разработали квесты по книгам. Обозначают книгу, которую надо прочесть, а потом по ней придумывают квест, пройдя который команда-победительница получала приз. Таким образом, проект стимулировал детей читать.

Итогом занятий по программе KinderMBA становятся самые настоящие бизнес-проекты, которые в конце каждого учебного полугодия псковские школьники защищают в Москве на экономическом факультете МГУ.

Адрес: Псков, проспект Энтузиастов, 11

Телефон: 8-960-229 24 15

Сайт: https://olgimnaz.ru

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