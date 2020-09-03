Псковские росгвардейцы почтили память погибших в борьбе с терроризмом

12:27, 03 сентября 2020, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области в четверг, 3 сентября, в День памяти жертв актов террора и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга во время взятия школы террористами в Беслане, почтили память борцов с терроризмом минутой молчания.

Начальник управления Игорь Иванов отметил, что жертвами, в основном, всегда становятся мирные беззащитные люди. Именно поэтому росгвардейцы должны, выполняя свой долг, эффективно противодействовать проявлениям терроризма.

Напомним, 1 сентября в 2001 году в Беслане террористы захватили школу и держали заключенных несколько дней в плену. В результате террористического акта погибло более трехсот человек, в основном женщины и дети.