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Общество

С начала года Псково-Изборский музей-заповедник посетил один миллион человек

Один миллион человек посетил объекты Псково-Изборского объединенного музея-заповедника с начала 2020 года, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации директор учреждения Александр Голышев.

«Пандемия коронавируса повлияла на все сферы жизни. И существенно оживила внутренний туризм. К нам приезжают из Твери, Санкт-Петербурга, Карелии и других городов. Очень приятно это осознавать и видеть», - рассказал Александр Голышев.

В частности, Псковский кремль посетило свыше 400 тысяч человек. «Мы навели порядок в Псковском кремле, который стал пользоваться еще большим спросов у туристов. На сентябрь очень много заявок от туристических групп на все наши объекты. В начале года мы ставили перед собой планку в 1,5 миллиона посетителей. Несмотря на несколько месяцев простоя, думаю, к концу года мы все-таки ее достигнем», - подчеркнул директор музея-заповедника.

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