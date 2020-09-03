«Красивые» автомобильные номера будут продавать на онлайн-аукционах

12:58, 03 сентября 2020, ПАИ

Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж «красивых» номеров автомобилей и мотоциклов. В документе предложено продавать номера через портал госуслуг на онлайн-аукционах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

Номер нельзя будет получить случайно, гражданин сможет выбрать его на портале госуслуг, чтобы затем на торгах выкупить право пользоваться им. Согласно документу, начальная стоимость таких номеров на торгах может достигать 6 млн рублей и более.

Самыми дорогими будут номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ). Их минимальная стоимость составит 600 тысяч рублей. Также будут установлены свои тарифы и для номеров мотоциклов: за номер с одинаковыми буквами в сочетании с цифрами, например 0001ММ, придется заплатить минимум 200 тысяч рублей.

Всего Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов для «красивых» номеров. Каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что теоретически начальная стоимость автономера на аукционе сможет достигать 6 млн рублей, мотономера - 2 млн рублей.

Торги будут идти один месяц. Покупая машину с готовым «красивым» номером, необходимо будет тоже заплатить государству его аукционную цену. Доходы от продажи таких номеров поровну разделят федеральный и региональный бюджеты. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2022 года.