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Общество

Опубликована программа фестиваля «Словенское поле – 2020»

Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле – 2020», который пройдёт в Псковской области с 10 по 13 сентября. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Поэтический фестиваль «Словенское поле» пройдёт в Псковской области в десятый раз. Конкурсная программа фестиваля 2020 года включает одноимённый конкурс исторической поэзии и конкурс духовной лирики «Свет обители», который проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

В рамках фестиваля запланированы поэтические чтения, конкурсы, концертная и экскурсионная программы. Традиционно пройдут возложение цветов к памятнику солдату 1-й Мировой войны и приношение земель к Священному холму единения и славы России. Будет проведена акция «Книга в подарок», в рамках которой участники фестиваля передадут свои авторские книги в библиотеку Псковской школы-интерната.

Ожидается, что на фестиваль приедет до 60 человек из 17 регионов России, а также Белоруссии и Донецкой народной республики.

Все массовые мероприятия фестиваля пройдут на открытых площадках музея-заповедника Изборск, с соблюдением требований Роспотребнадзора по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции.

Фестиваль «Словенское поле» традиционно проводится в Пскове и Изборске в последние выходные июля. В 2020 году проведение фестиваля было запланировано на лето, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение о переносе очных мероприятий этого поэтического форума на сентябрь.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле – 2020» проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили» с использованием средств гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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