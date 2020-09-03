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Общество

В ПсковГУ подвели итоги обучения членов избирательных комиссий

Фото: ПАИ

В Псковском государственном университете в четверг, 3 сентября, подвели итоги обучения 559 членов участковых избирательных комиссий Псковской области, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Соглашение о сотрудничестве между ПсковГУ и избирательной комиссией Псковской области было подписано 25 февраля 2020 года. Обучение проходило впервые с июля по август на образовательной платформе  ПсковГУ по программе «Организация деятельности участковой избирательной комиссии». 

«Программа включала 8 обучающих курсов, 15 преподавателей и специалистов-практиков проводили обучение в ситуации, осложненной пандемией коронавируса. Очно обучать было невозможно, но наши комиссии внимательно слушала онлайн-лекции», – рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

По итогам обучения члены избирательных комиссий получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца. 

Фото: ПАИ

«Всего в избирательной системе Псковской области 5620 членов. У нас впереди большая работа. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в ближайшие годы», – обратился к ректору ПсковГУ председатель областной избирательной комиссии. 

«Мы стараемся не только для студентов, а для всех потребителей наших образовательных услуг, и будем продолжать достойно исполнять запрос, который сделала избирательная комиссия», – ответила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. 

Фото: ПАИ

Игорь Сопов выразил благодарность университету, лично ректору Наталье Ильиной за поддержку, которая была оказана при подготовке к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

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