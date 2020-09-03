Как избежать вдовства и почему будет муж - художник, а не военный

14:08, 03 сентября 2020, ПАИ

Шла девочка по лесу, и ее укусил астролог. Так она тоже стала астрологом. А что, интернет вполне можно сравнить с темными дебрями. И меня укусили на одном из астрологических форумов десять лет назад, куда я забрела почти случайно. Хотя теперь я знаю, что ничего случайного в жизни не бывает.

Человеку, которого мысль «Если тебе на голову упал кирпич, ты сам выбрал оказаться в это время в этом месте» вытащила из глубокой депрессии, сложно принять постулат о предопределенности. Но иногда сознание совершает и такие кульбиты. У него просто нет выбора под гнетом новой реальности. Мой учитель астрологии натаскивал меня так, показывал гороскоп и говорил: «Определи, что не так у этой женщины?». Я вглядывалась в линии, знаки и символы, искала закономерности ее натальной карты. «У нее больной ребенок, может быть, что-то вроде аутизма или ДЦП?» - предполагала я. «Да, ребенок с ДЦП», - подтверждал учитель. «А вот здесь профессию определить сможешь?» - «Скорее всего, это наш коллега, астролог» - «Точно, астролог!» - «А вот у этой женщины что не так с мужьями?» - «Слушай, а она не вдова часом?» - «Да, два мужа погибли. Она боится выходить замуж в третий раз, хотя кандидат есть».

В сообществе астрологов тоже подкидывают материал для постоянных тренировок. «Перед вами пять натальных карт, найдите среди них человека, который ушел в монахи. А вот еще пять карт, найдите среди них знаменитого режиссера, а вот еще пять, кто из них самоубийца?»

«И что, все настолько фатально? Разве мы не строим свою судьбу сами?» - спрашивают у меня друзья, знакомые и клиенты. Фатально, но не настолько. Есть определенная заданность, но в довольно широких рамках. Очень редко, когда в натальной карте человека строго прописана одна-единственная профессия, в этом случае речь идет уже о Миссии. А большинство, скорее всего, будет выбирать из нескольких десятков вариантов. Например, есть у человека указание на работу с созданием образов. Но вот кем он станет: визажистом, гримером, стилистом, фотографом, видеооператором, мультипликатором или писателем-фантастом - выберет он сам. А астролог может подсказать, что из перечисленного принесет больший доход и каким путем быстрее можно достигнуть карьерных высот. Но вот стать пожарным или учителем математики этот человек точно не захочет никогда. Его просто в эту сторону не потянет. Не будет ни способностей, ни интереса.

Также и с личной жизнью. В гороскопе всегда прописаны наши потенциальные партнеры. И судьба никогда не подкинет женщине в качестве жениха военного или полицейского, если у нее в натальной карте есть указание на мужа - творческого человека. Разве что это будет следователь, пишущий на досуге картины. Женщину, которая дважды овдовела, тянуло к мужчинам безбашенным, с рискованным поведением, в других она просто не влюблялась и не замечала.

И что же делать теперь этой женщине? Предупредить жениха, что он смертник? Ну во-первых, стоит посмотреть гороскоп мужчины, собравшегося с ней под венец. Если у него не будет указаний на преждевременную насильственную смерть, можно вздохнуть с облегчением. Следующим пунктом стоит выяснить профессию жениха. Если, допустим, он бизнесмен и ежедневно воюет с конкурентами за место под солнцем, или спецназовец, или спасатель, можно будет говорить, что, скорее всего, третий брак не приведет к столь трагичному финалу. В астрологии есть такое понятие, как этажность. Потенциально тяжелые аспекты можно обыграть в разных декорациях и на разных уровнях. Мужу не будет нужды преждевременно умирать, если он с темами смерти ежедневно взаимодействует по долгу службы.

К примеру, есть у человека указания, что он может пострадать в тяжелой автомобильной аварии. Но он выбирает профессию каскадера и регулярно переворачивается на машине перед кинокамерой в до миллиметра выверенных условиях. Тяжелые энергии взяты под контроль и реализованы по высшему этажу.

«Ну, как это работает, объясни? Как могут влиять на нас какие-то небесные тела?» - постоянно слышу вопрос от скептиков. «Что наверху, то и внизу», - сформулировали еще древние мистики и философы. Человеку, изучавшему в школе теорию Чарльза Дарвина, а в институте научный коммунизм, сложно принять эту мысль.

Гороскоп человека — это его энергетический слепок. Мы не только мясо и кости, но и определенная энергетическая структура. Наши внутренние энергии всегда находят внешнее выражение. У кого гармонично, у кого криво и косо. Один человек с оппозицией Марс-Сатурн лупит жену и детей, а другой становится чемпионом мира по греко-римской борьбе.

И что, к примеру, женщине можно было избежать вдовства, если бы астролог посмотрел ее гороскоп еще в девичестве и предупредил о возможных несчастьях? Это очень сложный вопрос. Каждый случай индивидуален. Возможно, этой женщине нужен был именно такой опыт для ее личной эволюции. И не избежишь его, как ни старайся. Но в большинстве случаев свободу воли никто не отменял. Кусать или быть укушенной и в какой именно момент отправиться в темный лес - ваш выбор и ваша ответственность.