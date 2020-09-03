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Общество

Как улучшить свою жизнь, расскажет астролог

Фото pixabay.com

У Псковского агентства информации новый автор — астролог Наталья Баранова. В своем блоге она еженедельно будет рассказывать о тайнах астрологии, о том, как влияют на нашу жизнь звезды и планеты, как на  нас  сказывается их дружба и вражда, как человеку сонастроиться с различными фазами Луны и как свести к минимуму неблагоприятные астрологические влияния, такие как затмения или ретроградный Меркурий. Астролог обещает информировать о неблагоприятных и продуктивных периодах, подсказывать, когда лучше реализовывать планы, а когда залечь на дно, и в целом, как улучшить свою жизнь с помощью астрологии.

- Я воспылала любовью к астрологии еще десять лет назад, с тех пор мои чувства только крепнут, - говорит Наталья Баранова. - Не сомневаюсь, что смогу заразить этой любовью и многих читателей Псковского агентства информации. Давайте вместе погружаться в тайны астрологии, становиться с ее помощью сильнее, увереннее и продуктивнее строить свою жизнь. У меня это получилось, значит, получится и у вас.

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