Вера Емельянова проконтролировала выполнение санитарных норм в Невельской гимназии
Соблюдение предписаний Роспотребнадзора для учебных заведений проконтролировала в Невельской гимназии в четверг, 3 сентября, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Вера Емельянова отметила качественную работу коллектива гимназии по обеспечению санитарных норм в условиях ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
«Мы ставим задачу обеспечить полную безопасность и здоровье наших детей», - отметила первый вице-губернатор, добавив, что такой же контроль со стороны администрации области осуществляется и в других школах региона.