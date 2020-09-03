Конкурс чтецов «Россия – страна героев» стартует в Псковской области

14:31, 03 сентября 2020, ПАИ

Конкурс чтецов и военной песни «Россия – страна героев» в честь 75-летия Великой Победы в Год памяти и славы начнется в сентябре в Псковской области, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации председатель Псковского регионального отделения Российского союза молодежи Алена Иванова.

«Это будет конкурс для школьников 15-18 лет. Точной даты его проведения пока не могу сказать, предположительно – в промежуток с 20 сентября по 10 октября. В Пскове площадкой для организации конкурса станет Дом офицеров, в Великих Луках площадка еще подбирается», - рассказала Алена Иванова.

Помимо стандартных трех призовых мест в номинациях «Исполнитель-сольник», «Авторская песня», «Лучший чтец», «Лучший чтецкий хор» будут вручаться дипломы всем участникам.

Зарегистрироваться на участие в этом конкурсе можно на официальном сайте Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» или в группе в соцсети «ВКонтакте».

В 2019 году на участие в этом конкурсе поступило 209 заявок. В этом году на данный момент заявилось уже 150 участников.