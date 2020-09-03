Двор у дома №56 по Рижскому проспекту в Пскове приведут в порядок

14:46, 03 сентября 2020, ПАИ

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №56 по Рижскому проспекту в Пскове, произведут подсыпку двора фрезерованным асфальтобетонным материалом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

Работы в срок до 15 сентября выполнит Служба благоустройства города.

Ранее жители дома по Рижскому проспекту, 56 обращались к властям по вопросу благоустройства дворовой территории.