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Общество

Двор у дома №56 по Рижскому проспекту в Пскове приведут в порядок

На территории, прилегающей к многоквартирному дому №56 по Рижскому проспекту в Пскове, произведут подсыпку двора фрезерованным асфальтобетонным материалом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства.

Работы в срок до 15 сентября выполнит Служба благоустройства города. 

Ранее жители дома по Рижскому проспекту, 56 обращались к властям по вопросу благоустройства дворовой территории. 

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