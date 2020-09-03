Обновлённая библиотека «БиблиоЛюб» в Пскове откроется 8 сентября

15:25, 03 сентября 2020, ПАИ

Капитальный ремонт завершился в псковской библиотеке «БиблиоЛюб». 8 сентября в 12:00 в Пскове состоится её открытие для читателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Во время экскурсии по обновлённой модельной библиотеке гости смогут оценить новое оборудование: интерактивный стол, информационный киоск, 3D-принтер, графические редакторы, систему виртуальной реальности. В этот день будет работать выставка книжной иллюстрации в рамках творческого проекта «Двенадцать имен: художественное отражение литературного сюжета». Для школьников состоится мастер-класс по изготовлению книжных закладок. На церемонии открытия выступит лауреат премии «Душа земли Псковской» Вячеслав Рахман.

После капремонта в библиотеке созданы условия для обслуживания маломобильных групп населения, кроме того, увеличился книжный фонд, обновилась мебель и техническое оснащение: мест для работы с компьютерами стало больше, установлена современная техника и мультимедийное оборудование (моноблоки, планшеты, ноутбуки, электронные книги, 3D-принтер, интерактивный стол, акустическая система).

В этом году библиотека «БиблиоЛюб» победила в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На разработку проектно-сметной документации и капремонт библиотеки из местного бюджета выделено более 4 млн рублей. 5 млн рублей поступили из федерального бюджета на компьютерное, мультимедийное оборудование, мебель. Полмиллиона рублей из региональной казны направили на покупку новых книг.