«Диктант Победы» написали жители Псковской области

15:43, 03 сентября 2020, ПАИ

В День окончания Второй мировой войны жители Псковской области присоединились к патриотической акции «Диктант Победы». Проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны можно было на 41 площадке, которые открылись во всех муниципалитетах области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Основные площадки «Диктанта Победы» в регионе в этом году были размещены на базе Псковского государственного университета, проектного офиса «Команда 2018» в Пскове и Великолукской сельскохозяйственной академии.

Помимо активистов партии, представителей разных сфер деятельности, студентов и школьников, к акции подключились военнослужащие, УФСИН и Росгвардия.

«Судьбу каждого проекта решает народ - нужный он или нет. Если в прошлом году у нас в области было три площадки для проведения акции, то нынче - 41, причем 13 закрытых. Многие стесняются писать «Диктант Победы» – вдруг неправильно отвечу! Ничего страшного, диктант – это не проверка знаний, а проверка отношения к Великой Победе, к нашей истории, как мы ее понимаем, как мы ее оцениваем. И чем больше будет людей, тем меньше будет ошибок, а главное, идеологических ошибок, когда мы чувствуем, насколько хотят принизить нашу Победу, какая информационная война развернута против нашей страны и всех победителей. Поэтому «Диктант Победы» - это наше уважение к тем людям, которые воевали и сложили головы, и кто выжил и возрождал нашу страну», - сообщил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.

Тест на знание истории Великой Отечественной войны состоял из 25 вопросов, 5 из которых – это региональная составляющая.

«Вопросы интересные, над некоторыми пришлось подумать, вспомнить уроки истории в школе – ведь большая часть знаний отложилась еще со школьной скамьи. Некоторые вопросы, можно так сказать, позволили взглянуть на историю Великой Отечественной войны глазами самих участников, поскольку содержали прямую речь, цитаты, выдержки из мемуаров военачальников. Ну и еще - вопросы построены таким образом, что заставляют задуматься и стимулируют для дальнейшего изучения истории», - рассказал региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев.

Он также отметил, что партпроект принимал участие в подготовке и организации акции. «Мы связывались с руководителями предприятий и информировали о такой возможности, чтобы сотрудники поучаствовали, в том числе и в режиме онлайн. Такие акции необходимо чаще проводить и для расширения кругозора, и для патриотического воспитания молодежи. К слову, для абитуриентов и старшеклассников участие в «Диктанте Победы» дает преференции при поступлении в вузы», - добавил Тюменцев.

Подобрать удобную для себя площадку участники могли заранее на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении для смартфонов.

По предварительным данным, в этом году участие в акции приняли около 2 тысяч жителей региона.