ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой

15:50, 03 сентября 2020, ПАИ

Рабочие очищают и углубляют русло реки Великой в черте Пскова. Сейчас работы ведутся в районе моста Александра Невского. Ежедневно с помощью специального насоса со дна реки достают 1300-1500 кубометров песка, в результате русло Великой становится глубже на 1,5-2 метра. Песок с помощью специальной трубы отправляют в район улицы Никольской, где предприимчивые псковичи с металлоискателями находят цепочки, браслеты и серёжки, которые другие горожане когда-то уронили в реку.

Среди более крупных находок, сделанных ремотрядом в районе моста, - дореволюционный якорь, тросы, покрышки и арматура.