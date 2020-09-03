Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку

16:37, 03 сентября 2020, ПАИ

Аист Федя из деревни Большое Загорье Псковского района подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку. Историю птицы, которая в конце августа попал в волонтёрский центр помощи аистам «Дом белого аиста», рассказала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Федя подавился ужом, принесённым аистами-родителями в гнездо, ещё 28 июня. Ему повезло, и он не погиб, но, пытаясь освободиться от ужа, выпал из гнезда, при падении получил травму крыла. Именно эта травма не позволила ему улететь с другими аистами в конце лета. Аистёнка подобрали местные жители, вытащили из глотки змею и два месяца заботились о нём.

«Полноценно Федя летать уже не будет. Инвалид», - констатировала Марина Сиденко. Птице придётся остаться под опекой специалистов в волонтёрском центре.