Штраф за надписи на фасадах в Псковской области может вырасти в пять раз

16:56, 03 сентября 2020, ПАИ

В закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» предложено внести изменение, ужесточающее наказание за нанесение изображений на здания и сооружения без согласия собственника. С инициативой о пятикратном увеличении штрафа за совершение подобных противоправных действий в областное Собрание депутатов обратился губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОСД.

В пояснительной записке к законопроекту приводится пример со ссылкой на информацию УМВД России по Псковской области: «Ночью 18 июля в центре города Пскова, на улице Советской, задержана компания молодых людей со следами красящего вещества на коже и одежде, имевших при себе несколько баллонов цветной краски. При составлении протоколов об административных правонарушениях они рассказали стражам порядка, что в их «портфолио» - десятки надписей на стенах домов в центре города, а в незаконных художествах также принимали участие их друзья и девушки».

Согласно действующим нормам, такие нарушители могут быть оштрафованы на тысячу рублей, а в случае повторного совершения административного правонарушения – на 2 тысячи рублей.

Губернатор предлагает увеличить размер штрафа до пяти тысяч рублей независимо от кратности случаев привлечения к административной ответственности в течение года.

Председатель Собрания Александр Котов направил проект закона «О внесении изменения в статью 2.30 закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в комитет по законодательству и местному самоуправлению, после чего законопроект станет предметом сессионного обсуждения.