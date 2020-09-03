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Общество

Кредитный портфель ВТБ в Псковской области превысил 12 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2020 года совокупный кредитный портфель ВТБ в Псковской области вырос на 4% и составил более 12,4 млрд рублей.  Портфель привлеченных средств достиг 12,8 млрд рублей (+6%).

Розничный кредитный портфель банка по итогам двух кварталов превысил 8,2 млрд рублей. В структуре портфеля 4,2 млрд рублей занимают кредиты наличными, 3,4 млрд – ипотека. На автокредиты и кредитные карты приходится 330 и 360 млн рублей соответственно.

За шесть месяцев ВТБ выдал жителям области 1,6 млрд рублей заемных средств, из которых 940 млн рублей — кредиты наличными. Выдачи ипотеки увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на четверть и составили 620 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц за полгода достиг 8 млрд рублей. Значительно увеличился спрос на инвестиционные продукты банка. Портфель регионального подразделения вырос на 63% и превысил 1 млрд рублей.

Кредитный портфель юрлиц, сформированный займами среднего и малого бизнеса, по итогам полугодия вырос на 7%, до 4,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств в данном сегменте составил 4,8 млрд рублей (+10%).

«Наибольший рост по итогам первого полугодия показало ипотечное кредитование, в том числе направление рефинансирования. Мы рассчитываем, что спрос на жилищные кредиты сохранится благодаря доступным ставкам, льготным программам и новым цифровым сервисам. Также приоритетным направлением в этот период для нас стала поддержка предприятий и частных клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. Общий объем поддержки по всем программам на данный момент превысил 2,7 млрд рублей», – рассказала Наталия Чиркова, управляющий ВТБ в Псковской области.

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