Мужчина убил бывшего своей возлюбленной в усвятской деревне

18:20, 03 сентября 2020, ПАИ

В Усвятском районе мужчина убил бывшего своей возлюбленной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

2 апреля 33-летний мужчина, находясь по месту жительства в одной из деревень Усвятского района, поссорился с бывшим сожителем своей возлюбленной. Дождавшись, когда тот уснет, он дважды ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Затем преступник угнал автомобиль убитого.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за убийство.

Он признан виновным в убийстве (статья 105 часть 1 УК РФ) и угоне (статья 166 часть 1 УК РФ). Приговором Невельского районного суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.