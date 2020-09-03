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Общество

Мужчина убил бывшего своей возлюбленной в усвятской деревне

В Усвятском районе мужчина убил бывшего своей возлюбленной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

2 апреля 33-летний мужчина, находясь по месту жительства в одной из деревень Усвятского района, поссорился с бывшим сожителем своей возлюбленной. Дождавшись, когда тот уснет, он дважды ударил его ножом в грудь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Затем преступник угнал автомобиль убитого.

Выяснилось, что мужчина ранее был судим за убийство.

Он признан виновным в убийстве (статья 105 часть 1 УК РФ) и угоне (статья 166 часть 1 УК РФ). Приговором Невельского районного суда виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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