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Общество

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме

3 сентября в зале заседаний Псковской городской Думы состоялась рабочая встреча главы города Елены Полонской с председателями СНТ. На мероприятии, в частности, обсудили порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В совещании также приняли участие заместитель директора по развитию и реализации услуг Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Сергей Колесников, начальник управления правового обеспечения и управления собственностью Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Ирина Нестерчук.

В ходе рабочей встречи Сергей Колесников озвучил порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальных сетевых организаций, а также представил перечень необходимых документов.

Кроме того, в связи с режимом повышенной готовности, установленным на территории Псковской области, связанным с распространением коронавирусной инфекции, центр обслуживания потребителей в настоящий момент работает в режиме онлайн. Все необходимые документы для подключения новых абонентов к электрическим сетям можно подать через личный кабинет.

Сергей Колесников заверил, что, как только выйдет Указ о послаблении ограничительных мер, работа центра возобновится в прежнем режиме.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по единому федеральному номеру: 8-800-220-0220, или по местным номерам: 597-373, 597-392, 597-940.

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