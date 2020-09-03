Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре

19:56, 03 сентября 2020, ПАИ

3 сентября заместитель губернатора области Василий Осипов по поручению главы региона Михаила Ведерникова провел личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Это был первый прием после снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители региона обратились к вице-губернатору за помощью в решении актуальных вопросов жилищной и дорожной сфер.

Одним из рассматриваемых вопросов было обращение о содействии в газификации жилых домов по улице Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов в селе Середка Псковского района.

Данный вопрос уже рассматривался на приеме у заместителя губернатора в марте текущего года. Василий Осипов порекомендовал местной власти предусмотреть средства на газификацию села.

На сегодняшний день администрацией Псковского района заключен контракт на строительство газопроводов с подрядчиком — ООО «ПСФ ГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ». Работы планируется закончить в декабре текущего года.

По итогу личного приема Василий Осипов поручил администрации Псковского района проконтролировать ход выполнения данных работ, чтобы они были выполнены в срок и с надлежащим качеством.