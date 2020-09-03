0
19:56
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
19:37
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
19:19
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
18:06
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
17:08
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Еще новости
Общество

Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре

3 сентября заместитель губернатора области Василий Осипов по поручению главы региона Михаила Ведерникова провел личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Это был первый прием после снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Жители региона обратились к вице-губернатору за помощью в решении актуальных вопросов жилищной и дорожной сфер.

Одним из рассматриваемых вопросов было обращение о содействии в газификации жилых домов по улице Анашкинской, Восточной, Рабочей и Новоселов в селе Середка Псковского района.

Данный вопрос уже рассматривался на приеме у заместителя губернатора в марте текущего года. Василий Осипов порекомендовал местной власти предусмотреть средства на газификацию села.

На сегодняшний день администрацией Псковского района заключен контракт на строительство газопроводов с подрядчиком — ООО «ПСФ ГАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ». Работы планируется закончить в декабре текущего года.

По итогу личного приема Василий Осипов поручил администрации Псковского района проконтролировать ход выполнения данных работ, чтобы они были выполнены в срок и с надлежащим качеством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
03 сентября 2020
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
03 сентября 2020
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
03 сентября 2020
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2020
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
03 сентября 2020
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
03 сентября 2020
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности

Идет загрузка...