Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента

19:19, 03 сентября 2020, ПАИ

Члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов обсудили проект федерального закона «О молодёжной политике в РФ». Вместе с активистами предлагаемые законодательные нормы изучил вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Это долгожданный рамочный проект закона, который на федеральном уровне определяет такие понятия как "молодёжь", "молодая семья", "молодёжная политика", "молодёжные общественные объединения". Это очень важно, потому что законодательно закрепляется статус граждан, относящихся к молодёжи», - отметил Виктор Остренко, открывая обсуждение. Парламентарий обратил внимание, что до второго чтения законопроекта в Госдуме, регионы могут представить замечания и предложения, и призвал молодых коллег высказать свою позицию.

«Если бы я был разработчиком закона «О молодёжной политике», я бы включил в него все существующие меры поддержки молодёжи, которые прописаны в десятках других нормативных актах. В тексте законопроекта всё чётко и структурировано, но, на мой взгляд, не хватает конкретики», - поделился мнением заместитель председателя Молодёжного парламента Владлен Небейголова.

Член Молодёжного парламента Полина Кушнир также посчитала, что положения законопроекта нуждаются в дополнительном разъяснении: «Я прочитала проект федерального закона, но, если меня попросят рассказать, какие конкретные меры государственной поддержки для молодёжи предусмотрены, я не смогу объяснить молодым людям, на что они могут рассчитывать и куда им обращаться».

Председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова выделила несколько аспектов. По её мнению, законопроект мог бы содержать отдельную норму о поддержке деятельности молодёжных организаций, созданных при законодательных органах – это повысило бы статус молодёжных парламентов и подчеркнуло общую значимость развития молодёжного парламентаризма в стране.

Среди плюсов законопроекта Юлия Лысова отметила единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодёжь» – это лица в возрасте от 14 до 35-ти лет.

«Единственное, нет ясности: 35 лет включительно или нет», - обратил внимание на некую неопределённость заместитель председателя Молодёжного парламента Антон Никулин. С ним согласился и Виктор Остренко: «Чтобы не было двойственности понимания, конкретизировать возрастные параметры необходимо».

По мнению члена Молодёжного парламента Владимира Журавлёва, закон, определяющий государственную молодёжную политику, должен обязательно затрагивать тему образования. В частности, гарантировать талантливым молодым людям возможность бесплатно учиться в высших учебных заведениях, а выпускникам – трудоустраиваться по полученной специальности.

«Нельзя одним федеральным законом объять необъятное – это рамочный документ, который даёт основные представления о молодёжной политике. Исходя из этого, мы и должны формулировать свои конкретные правки и дополнения», - напомнил вице-спикер Виктор Остренко.

Юлия Лысова предложила правовому комитету Молодёжного парламента сформулировать конкретные постатейные изменения на основе высказанных на встрече предложений и замечаний. Подготовленные поправки члены Молодёжного парламента направят депутатам областного Собрания – вопрос о поддержке проекта федерального закона «О молодёжной политике в РФ» может быть рассмотрен уже на сентябрьской сессии.