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Общество

Псковский губернатор об убийстве пса Пифа: Преступление не должно остаться безнаказанным

Пес Пиф был жестоко убит. Фото из социальных сетей

«Преступление не должно остаться безнаказанным», - губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в четверг, 3 сентября провел совещание с руководителями правоохранительных органов по факту убийства пса Пифа в Невельском районе. Запись об этом глава региона сделал в своем Инстаграм-аккаунте.

«Прокуратурой и полицией проводится сбор дополнительных сведений для полной и объективной оценки произошедшей трагедии», - сообщил Михаил Ведерников, подчеркнув, что его принципиальная позиция – преступление не должно остаться безнаказанным.

«Проконтролируем, чтобы дело было доведено до конца в рамках действующего федерального законодательства», - написал псковский губернатор.

В конце июля 2020 года в деревне Сигово Невельского района местный житель, проходя мимо частного дома, подозвал к себе хозяйского пса и жестоко убил его. Сообщение об этом появилось в соцсетях, прокуратура Псковской области организовала проверку по данному факту.

Согласно ст. 245 УК РФ, жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

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