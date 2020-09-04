В России школьная форма за год подорожала на 22%

07:06, 04 сентября 2020, ПАИ

За последний год в России цена на школьную форму выросла на 22 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

По её данным, средний чек на школьную форму с 1 по 29 августа 2020 года увеличился до 2 080 рублей, за этот же период прошлого года он находился на уровне 1 705 рублей.

В то же время цена за полный комплект школьной формы на сегодняшний день составляет около 6,3 тысячи рублей. Речь идет не об одной паре, а о полном комплекте. Например, для девочки часто нужны две юбки, сарафан, жилетки, блузки.

59 % респондентов рассказали, что сами выбирали производителей школьной формы, без участия администрации школы или учителей. Однако около 20 % столкнулись с ситуацией, когда школы настаивали на определенных производителях.